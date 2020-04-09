В Краснодаре мобильные группы ежедневно патрулируют город по 90 маршрутам

9 Апр 2020 2020-04-09T08:39:53+03:00

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В краевой столице мобильные группы ежедневно патрулируют город по 90 маршрутам. Это сотрудники полиции, Росгвардии, представители казачества, специалисты администрации города и внутригородских округов. Всего более 1 тысячи человек, из них - 800 сотрудников УМВД России по Краснодару.

- В среду на улицах города патрули проверили 460 местных жителей. Большинство тех, кто нарушил условия самоизоляции, получили устное предупреждение. На 87 человек составили административные протоколы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Мобильные группы также проверяют работу магазинов, кафе в условиях карантина. Особое внимание уделяют «спальным» микрорайонам, паркам, скверам и набережным.

ИСТОЧНИК KP.RU