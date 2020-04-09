На Кубани тушат два лесных пожара

9 Апр 2020 2020-04-09T09:36:17+03:00

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В Краснодарском крае вертолет МИ-8 в 07:05 вылетел за морской водой для тушения лесного пожара в Небуге.

За ночь два возгорания из четырех в Туапсинском районе были ликвидированы. Огонь не подступил к населенным пунктам. На оставшихся двух пожарах в Псебе и Небуге работают пожарные расчеты, добровольцы из поселений. В Небуге огонь тушит и вертолет.

- Только за один раз МИ-8 в набирает 5 тонн воды. За день он может сделать десятки сбросов. Это существенная помощь пожарным расчетам, - рассказал руководитель пресс-службы Никита Гавриляк.

В лесах Краснодарского края установлен IV класс пожарной опасности. В 42 муниципалитетах введен особый противопожарный режим.

По данным министерства природных ресурсов, в крае сохраняется высокая температура воздуха и низкий уровень осадков. Значительно усложняет ситуацию порывистый ветер. В Туапсинском районе и Геленджике он достигает 25-27 м/с, в Новороссийске – до 30 м/с.

В лесах Кубани запрещено разведение костров, сжигание мусора, стерни и порубочных остатков.

ИСТОЧНИК KP.RU