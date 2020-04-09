9 Апр 2020 2020-04-09T09:29:59+03:00

В Новороссийске задержали мужчину с крупной партией героина Фото: Архив "КП"

Наркотик она хранил для личного употребления

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В Новороссийске сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Якутии. Его заподозрили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ). Мужчину доставили в дежурную часть.

- Во время досмотра в кармане брюк мужчины нашли бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это героин в значительном размере, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Задержанный признался, что наркотик купил через Интернет. Хранил для личного употребления. Эта информация проверяется оперативными службами.

За незаконное хранение запрещенных веществ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU