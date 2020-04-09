В Крыловском районе поймали пьяного водителя, лишенного прав
В Крыловском районе полицейские для проверки документов остановили машину под управлением 23-летнего парня. Водитель был пьян, этот факт подтвердило освидетельствование.
Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Тогда ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на 1 год и 6 месяцев.
- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст.264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU