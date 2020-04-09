В селе под Сочи ремонтируют важную трассу

9 Апр 2020 2020-04-09T10:35:22+03:00

Всего за год на курорте планируется привести в порядок 86 дорог

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В селе Зубова Щель в Лазаревском районе Сочи спустя много лет наконец-то отремонтируют улицу Амурскую, соединяющую село с федеральной трассой. Этот участок трассы длиной 4 километра включен в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» по многочисленным просьбам местных жителей.

– На дорожном полотне было большое количество просадок и ям, обочины были частично занижены по отношению к проезжей части. Эти проблемы будут устранены, – рассказали «КП»-Кубань» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Работы в самом разгаре. Устранены просадки грунта и уложен начальный слой высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Теперь дорожникам предстоит укрепить обочины. После этого здесь установят дорожные знаки и нанесут разметку.

В Сочи по нацпроекту в 2020 году отремонтируют 86 объектов. На это выделено 830 миллионов рублей из бюджетов нескольких уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU