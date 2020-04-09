2020-04-09T10:35:22+03:00
Общество

В селе под Сочи ремонтируют важную трассу

Всего за год на курорте планируется привести в порядок 86 дорог
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото пресс-службы мэрии СочиФото пресс-службы мэрии Сочи
Изменить размер текста:

В селе Зубова Щель в Лазаревском районе Сочи спустя много лет наконец-то отремонтируют улицу Амурскую, соединяющую село с федеральной трассой. Этот участок трассы длиной 4 километра включен в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» по многочисленным просьбам местных жителей.

– На дорожном полотне было большое количество просадок и ям, обочины были частично занижены по отношению к проезжей части. Эти проблемы будут устранены, – рассказали «КП»-Кубань» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Работы в самом разгаре. Устранены просадки грунта и уложен начальный слой высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Теперь дорожникам предстоит укрепить обочины. После этого здесь установят дорожные знаки и нанесут разметку.

В Сочи по нацпроекту в 2020 году отремонтируют 86 объектов. На это выделено 830 миллионов рублей из бюджетов нескольких уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Усть-Лабинске территорию с захоронением участников ВОВ передали в аренду частному лицу
В Кущевском районе при пожаре в частном доме погиб местный житель
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,9 раза по итогам I квартала 2020 года
В Ейске осудят сбытчика марихуаны
В Краснодаре продолжается масштабная дезинфекция
На Кубани столкнулись две иномарки
В Усть-Лабинске мужчина украл у соседа телевизор и телефон
В Тихорецком районе отремонтируют кровли двух ДК
В Сочи ссора из-за ключей от автомобиля закончилась поножовщиной
Житель Апшерноска прятал в протезе под коленом наркотики
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 апреля 2020: в регионе подтвердились еще 20 новых случаев
Выпил на миллион: у подвыпившего сочинца «увели» банковские карты с круглой суммой
На Кубани в школы искусств поставляют ударные инструменты
В селе под Сочи ремонтируют важную трассу
В Крыловском районе поймали пьяного водителя, лишенного прав
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
В Новороссийске задержали мужчину с крупной партией героина
На Кубани тушат два лесных пожара
На улицах Сочи увеличили число патрулей
В Краснодаре мобильные группы ежедневно патрулируют город по 90 маршрутам
В обсерватор Краснодара отправили 15 прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга
Оперштаб Краснодарского края объяснил пребывание в больнице семьи из Новороссийска
В полиции Кубани опровергли информацию о заваренной из-за коронавируса двери подъезда
На Кубани из-за лесных пожаров ввели особый режим
Лежал на земле и трясся: на Кубани у мужчины случился приступ эпилепсии прямо на улице