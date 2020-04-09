На Кубани в школы искусств поставляют ударные инструменты

9 Апр 2020 2020-04-09T10:39:44+03:00

Только в феврале направили 46 ксилофонов

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Барабаны, произведенные в Калуге, получили учреждения Динского района, расположенные в станицах Старомышастовской и Васюринской. Новые инструменты доставили также в детскую музыкальную школу № 1 имени Шмелева в Сочи.

- Барабаны позволят расширить репертуар оркестров учреждений, обучить воспитанников навыкам игры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

В соответствии с поручением президента в школы искусств региона поставят 138 ударных инструментов отечественного производства: это наборы барабанов, ксилофоны, тарелки музыкальные оркестровые.

В феврале учреждения получили 46 ксилофонов. В марте-апреле проходят поставки барабанов и тарелок.

ИСТОЧНИК KP.RU