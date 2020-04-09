На Кубани в школы искусств поставляют ударные инструменты
Барабаны, произведенные в Калуге, получили учреждения Динского района, расположенные в станицах Старомышастовской и Васюринской. Новые инструменты доставили также в детскую музыкальную школу № 1 имени Шмелева в Сочи.
- Барабаны позволят расширить репертуар оркестров учреждений, обучить воспитанников навыкам игры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
В соответствии с поручением президента в школы искусств региона поставят 138 ударных инструментов отечественного производства: это наборы барабанов, ксилофоны, тарелки музыкальные оркестровые.
В феврале учреждения получили 46 ксилофонов. В марте-апреле проходят поставки барабанов и тарелок.
ИСТОЧНИК KP.RU