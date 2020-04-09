Выпил на миллион: у подвыпившего сочинца «увели» банковские карты с круглой суммой

9 Апр 2020 2020-04-09T10:50:42+03:00

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В дежурную часть УВД по Сочи обратился местный житель, заявивший о пропаже денег со своих счетов.

Мужчина пояснил полицейским, что у него украли четыре банковские карты, после чего он получил сообщения из банка о списании денег. Общая сумма ущерба составила более 1 000 000 рублей.

Сотрудники угрозыска довольно быстро смогли установить личность и местонахождение подозреваемого.

31-летнего приезжего из Ставропольского края задержали в арендованной квартире в Сочи.

В отделе полиции подозреваемый рассказал, что на одной из улиц курорта заметил изрядно выпившего мужчину.

Войдя в доверие к потерпевшему, злоумышленник похитил у него банковские карты, а позже обналичил с их помощью деньги, которые затем и потратил на себя.

Сейчас следственным подразделением УВД по городу Сочи возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

- Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении УВД по Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU