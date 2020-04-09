Житель Апшерноска прятал в протезе под коленом наркотики
Пару дней назад 55-летний житель Апшеронска Василий З. попался правоохранителям на досмотр. Что послужило причиной - неизвестно. Полицейские решили тщательно обыскать гражданина предпенсионного возраста, вплоть до протеза на правой ноге. Там-то и был тайничок в виде газетного сверка.
- Под протезом коленного сустава ступни на правой ноге обнаружен тайник с веществом растительного происхождения. Его изъяли для экспертизы, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Апшеронского района.
На экспертизе специалисты определили, что вещество является наркотическим средством, а именно – марихуана массой почти 8 грамм.
Василия сейчас подозревают в совершении преступления, предусмотренного 228 статьей УК - «Незаконный оборот наркотиков».
ИСТОЧНИК KP.RU
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