2020-04-09T11:03:13+03:00
Происшествия

Житель Апшерноска прятал в протезе под коленом наркотики

Вещество изъяли и отправили на экспертизу
Виталий КАРНАУХ
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Это была марихуана массой почти 8 грамм.Это была марихуана массой почти 8 грамм.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пару дней назад 55-летний житель Апшеронска Василий З. попался правоохранителям на досмотр. Что послужило причиной - неизвестно. Полицейские решили тщательно обыскать гражданина предпенсионного возраста, вплоть до протеза на правой ноге. Там-то и был тайничок в виде газетного сверка.

- Под протезом коленного сустава ступни на правой ноге обнаружен тайник с веществом растительного происхождения. Его изъяли для экспертизы, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Апшеронского района.

На экспертизе специалисты определили, что вещество является наркотическим средством, а именно – марихуана массой почти 8 грамм.

Василия сейчас подозревают в совершении преступления, предусмотренного 228 статьей УК - «Незаконный оборот наркотиков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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