2020-04-09T11:12:18+03:00
Общество

В Сочи ссора из-за ключей от автомобиля закончилась поножовщиной

22-летняя женщина обвиняется в убийстве сожителя
Юлия БАРАНОВА
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Фото: КПФото: КП
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В Сочи 22-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 36-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ). Гражданские супруги снимали квартиру на улице Верхняя Лысая Гора. Вечером 6 апреля после застолья они поссорились: мужчина не смог найти ключи от автомобиля и начал предъявлять претензии. Женщина схватила нож и ударила сожителя в грудь.

После этого она побежала к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины.

- Обвиняемая задержана, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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