В Тихорецком районе отремонтируют кровли двух ДК

9 Апр 2020 2020-04-09T11:14:37+03:00

На это выделили деньги из всех уровней бюджета

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В Тихорецком районе по национальному проекту отремонтируют кровли двух ДК. Уже начались работы в учреждении Юго-Северного сельского поселения. На капремонт кровли выделили около 1,6 миллиона рублей из всех уровней бюджета.

В здании, которое построили в 1993 году, обновление крыши проведут впервые. В Доме культуры организована работа 19-ти клубных формирований, в которых занимаются 339 человек. Еще здесь находится сельская библиотека.

Также отремонтируют кровлю сельского ДК станицы Хоперской. На это потратят около 1,5 миллиона рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в 2020 году на ремонт и укрепление материально-технической базы 152 учреждений культуры из всех уровней бюджета направят 565 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU