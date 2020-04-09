9 Апр 2020 2020-04-09T11:26:22+03:00

В Усть-Лабинске мужчина украл у соседа телевизор и телефон Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть по Усть-Лабинскому району обратился местный житель. Из его дома пропал телевизор и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, следов взлома не нашли. По подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего соседа заявителя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Он рассказал, что ночью проник в дом своего знакомого через незапертую дверь, похитил технику и мобильный телефон, после чего скрылся. Похищенное продал, а деньги потратил.

На него завели уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU