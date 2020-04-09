На Кубани столкнулись две иномарки

9 Апр 2020 2020-04-09T11:37:53+03:00

Один человек погиб, еще два пострадали

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 апреля в 03:40 на автодороге А-146 Краснодар – Верхнебаканский.

По предварительным данным, 25-летний водитель за рулем «ВАЗ 21063» на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого он влетел в грузовой автомобиль «Мерседес Бенц».

- В результате ДТП погиб 42-летний мужчина из «ВАЗ 21063», водитель легковушки и 40-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Динском районе водитель «ГАЗели» въехал в забор дома. В ДТП пострадала 38-летняя пассажирка авто.

ИСТОЧНИК KP.RU