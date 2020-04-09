В Краснодаре продолжается масштабная дезинфекция

9 Апр 2020 2020-04-09T12:02:50+03:00

Она идет в круглосуточном режиме

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В Краевой столице с раннего утра дежурные бригады обрабатывают все остановки, а также подземные пешеходные переходы, лавочки на бульварах и в скверах, детские и спортивные площадки.

- Дезинфекцию проводят 60 человек с ранцами, наполненными специальной смесью. Ежедневно обрабатывают около 1000 остановок, 123 мест общественного пользования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ночью 8 поливомоечных машин обрабатывают раствором городские улицы и тротуары. За один день расходуют около 3 тонн обеззараживающих препаратов.

Подвергают дезинфекции и общественный транспорт. Трамваи, троллейбусы и автобусы обрабатывают в депо. Дезинфицируют все, чего дотрагивается человек: двери, поручни, подлокотники, кресла, части спинок сидений.

КСТАТИ

Обработку стоит провести и дома

Для безопасного пребывания дома во время самоизоляции, старайтесь как можно чаще делать влажную уборку.

Особое внимание надо уделить туалету, ванной и кухне. Во время уборки надо соблюдать последовательность: жилая комната, кухня, ванная, туалет. Тряпки по завершению надо тщательно промыть с моющим средством. По возможности использовать одноразовые.

В поверхностям, которым прикасаются чаще всего: дверные ручки, краны, выключатели столы, протирать в конце дня дезинфицирующим средством.

ИСТОЧНИК KP.RU