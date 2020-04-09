2020-04-09T12:25:33+03:00
Происшествия

В Ейске осудят сбытчика марихуаны

Ему грозит 15 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по краюФото: ГУ МВД по краю
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В Ейске правоохранители получили информацию о том, что один из местных жителей занимается сбытом наркотиков. При проверке информация подтвердилась.

Сотрудники ейской полиции при силовой поддержке спецподразделения краевого главка задержали местного жителя на одной из улиц города. При нем было более 6 граммов наркотиков.

Также полицейские задокументировали два факта сбыта обвиняемым сухого растительного вещества серо-зеленого цвета. Исследование подтвердило, что это марихуана общей массой более 14 граммов.

- Мужчина находится под стражей. На него завели уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит пятнадцати лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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