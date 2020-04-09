2020-04-09T12:25:47+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,9 раза по итогам I квартала 2020 года

Банк УРАЛСИБ по итогам первого квартала 2020 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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За первые три месяца 2020 года было выдано более 3,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 10 млрд рублей.

В том числе, объем кредитов, выданных на покупку вторичного жилья, вырос в 1,7 раза, первичного – в 1,6 раза, на рефинансирование ипотечных кредитов – более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средний размер выданного кредита увеличился за это время почти в 1,3 раза.

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и программа «Легкий старт» (прежнее название – «Ипотечные каникулы»). Действует программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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