2020-04-09T12:47:47+03:00
Происшествия

В Кущевском районе при пожаре в частном доме погиб местный житель

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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9 апреля произошло возгорание в летней кухне, расположенной во дворе дома в переулке Восточном в станице Кущевской.

Хозяйка дома, увидев огонь, вызвала пожарную службу. В тушении было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС России.

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

- В 10:33 пожар локализовали на площади 50 квадратных метров, в 10:40 – полностью ликвидировали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте пожара нашли тело 61-летнего бывшего супруга женщины, проживавшего в постройке. По предварительным данным, возможной причиной пожара, могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

- В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. В рамках проверки будут назначены различные экспертизы. После примут процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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