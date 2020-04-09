В Кущевском районе при пожаре в частном доме погиб местный житель
9 апреля произошло возгорание в летней кухне, расположенной во дворе дома в переулке Восточном в станице Кущевской.
Хозяйка дома, увидев огонь, вызвала пожарную службу. В тушении было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС России.
Фото: СУ СК РФ по краю
- В 10:33 пожар локализовали на площади 50 квадратных метров, в 10:40 – полностью ликвидировали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
На месте пожара нашли тело 61-летнего бывшего супруга женщины, проживавшего в постройке. По предварительным данным, возможной причиной пожара, могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
- В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. В рамках проверки будут назначены различные экспертизы. После примут процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU