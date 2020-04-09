2020-04-09T13:12:22+03:00
Происшествия

В Усть-Лабинске территорию с захоронением участников ВОВ передали в аренду частному лицу

Нарушение обнаружили в ходе прокурорской проверки
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Усть-Лабинске участок с захоронением участников ВОВ передали в аренду частному лицуВ Усть-Лабинске участок с захоронением участников ВОВ передали в аренду частному лицуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Местный житель обратился в ведомство. Его интересовал вопрос ненадлежащего содержания места захоронения участников ВОВ.

Сотрудники прокуратуры приступили к проверке. Было установлено, что в Усть-Лабинске по улице Ладожской находится братская могила, на которой установлен памятник в виде скорбящего солдата с автоматом в правой руке. Согласно учетной карточке в могиле захоронен рядовой РККА Чернышков.

Памятник и воинское захоронение не были поставлены администрацией на учет и не включены в реестр муниципальной собственности. Кроме того, участок был передан в аренду на 49 лет физическому лицу.

- По данным фактам прокуратура района внесла представление об устранении нарушений и.о. главы Усть-Лабинского городского поселения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасет ли от «короны» блокатор вирусов, как у пресс-секретаря президента
Энергетики завершили ремонт новороссийской ЛЭП
Жители Кубани смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
В Сочи началось строительство школы на Мамайке
У Стаса Михайлова положительный тест на наличие антител к коронавирусу: «Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»
Игорь Николаев показал фото из спецбольницы в Коммунарке
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020: 1459 человек заболело за сутки
Кубанские депутаты утвердили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет
Из закрытой на карантин гостиницы под Туапсе воры вынесли 20 телевизоров
Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: в регионе скончались две женщины
Первый проректор СГУ сообщил подробности дела о взятках со студентов
Новое досмотровое оборудование появилось в аэропорту Сочи
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink
Суды Кубани прекратили 17 дел за езду без спецпропуска
Вениамин Кондратьев после совещания с Путиным по коронавирусу: В малоимущие, скорее всего, попадут те семьи, где родители потеряли работу
Жителям Сочи рекомендовано оплачивать счета за коммунальные услуги дистанционно
Кадастровая палата Кубани открыла предварительную запись для подачи документов
На Кубань нагрянут заморозки до -6 градусов
Кадастровая палата Кубани обновила онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
Власти Краснодара за 5 дней отработали 1150 обращений местных жителей
В Усть-Лабинске территорию с захоронением участников ВОВ передали в аренду частному лицу
В Кущевском районе при пожаре в частном доме погиб местный житель
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,9 раза по итогам I квартала 2020 года
В Ейске осудят сбытчика марихуаны
В Краснодаре продолжается масштабная дезинфекция