В Усть-Лабинске территорию с захоронением участников ВОВ передали в аренду частному лицу

9 Апр 2020 2020-04-09T13:12:22+03:00

В Усть-Лабинске участок с захоронением участников ВОВ передали в аренду частному лицу Фото: Архив "КП"

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Местный житель обратился в ведомство. Его интересовал вопрос ненадлежащего содержания места захоронения участников ВОВ.

Сотрудники прокуратуры приступили к проверке. Было установлено, что в Усть-Лабинске по улице Ладожской находится братская могила, на которой установлен памятник в виде скорбящего солдата с автоматом в правой руке. Согласно учетной карточке в могиле захоронен рядовой РККА Чернышков.

Памятник и воинское захоронение не были поставлены администрацией на учет и не включены в реестр муниципальной собственности. Кроме того, участок был передан в аренду на 49 лет физическому лицу.

- По данным фактам прокуратура района внесла представление об устранении нарушений и.о. главы Усть-Лабинского городского поселения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU