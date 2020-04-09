Кадастровая палата Кубани обновила онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН

9 Апр 2020 2020-04-09T14:06:54+03:00

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Еще в сентябре 2019 года кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Он работает в 51 регионе. Переход на ФГИС ЕГРН в крае запланирован в июле 2020 года.

- Несмотря на то, что регион еще не подключен к федеральной сети, за три месяца 2020 года гражданам вдали более 400 тысяч сведений из ЕГРН в электронном виде, - сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты края.

Когда на Кубани заработает информационная система ведения ЕГРН, заказать выписку можно будет в обновленном онлайн-сервисе на сайте Палаты, с помощью платформы «МОБИ.Деньги».

Также в усовершенствованном сервисе появится возможность скачивать и просматривать документы. Формирование заказа будет происходить по принципу «интернет-магазина»: пользователю станет доступно добавлять или удалять выписки или объект недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU