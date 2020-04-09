На Кубань нагрянут заморозки до -6 градусов

9 Апр 2020 2020-04-09T13:54:43+03:00

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В четверг, 9 апреля, в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о заморозках. Ночью и утром 10, 11 и 12 апреля в регионе в воздухе и на поверхности почвы ожидается -1…-6 градусов.

В регионе есть вероятность возникновения ЧС. Из-за непогоды возможно повреждение сельскохозяйственных культур и теплолюбивых растений. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует предпринять меры по защите насаждений. Растения необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU