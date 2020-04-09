Суды Кубани прекратили 17 дел за езду без спецпропуска
В судах Краснодарского края рассмотрено уже 900 административный дел по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, то есть нарушение карантина в период угрозы распространения коронавируса. Всего в судебные инстанции поступило 1300 протоколов.
- Судами была приостановлена деятельность 59 предприятий, - сообщает "КП" - Кубань" пресс-служба Краснодарского краевого суда. - Однако по 17-ти материалам было прекращено разбирательство за отсутствие состава правонарушения.
Одним из таких стало дело, когда в Крымском районе мужчина вез в женскую консультацию свою беременную жену. Женщина лечилась там на дневном стационаре. Спецпропуска у автомобиля не было и полицейские составили на нарушителя карантине протокол. Суд счел повод для поездки без пропуска во время спецрежима на территории Кубани уважительным и прекратил производство по делу.
Как прекратил суд в Приморско-Ахтарске разбирательство по поводу нарушения режима карантина против местного предпринимателя, якобы открывшего магазин без разрешения администрации в этот период. На него составили протокол вопреки тому, что бизнес мужчины был включен в муниципальный список предприятий, как жизненно необходимый.
И более того, в Краснодаре протокол о нарушении спецрежима составили на одного из сотрудников мобильной группы. Он направлялся в рейд по нарушителям, сам не имея на то специального пропуска. Дело тоже прекращено.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»