2020-04-09T14:45:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Суды Кубани прекратили 17 дел за езду без спецпропуска

1300 административных производств за нарушение карантина зафиксировали канцелярии
Евгения ОСТРАЯ
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900 протоколов инстанции уже рассмотрели900 протоколов инстанции уже рассмотрелиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В судах Краснодарского края рассмотрено уже 900 административный дел по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, то есть нарушение карантина в период угрозы распространения коронавируса. Всего в судебные инстанции поступило 1300 протоколов.

- Судами была приостановлена деятельность 59 предприятий, - сообщает "КП" - Кубань" пресс-служба Краснодарского краевого суда. - Однако по 17-ти материалам было прекращено разбирательство за отсутствие состава правонарушения.

Одним из таких стало дело, когда в Крымском районе мужчина вез в женскую консультацию свою беременную жену. Женщина лечилась там на дневном стационаре. Спецпропуска у автомобиля не было и полицейские составили на нарушителя карантине протокол. Суд счел повод для поездки без пропуска во время спецрежима на территории Кубани уважительным и прекратил производство по делу.

Как прекратил суд в Приморско-Ахтарске разбирательство по поводу нарушения режима карантина против местного предпринимателя, якобы открывшего магазин без разрешения администрации в этот период. На него составили протокол вопреки тому, что бизнес мужчины был включен в муниципальный список предприятий, как жизненно необходимый.

И более того, в Краснодаре протокол о нарушении спецрежима составили на одного из сотрудников мобильной группы. Он направлялся в рейд по нарушителям, сам не имея на то специального пропуска. Дело тоже прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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