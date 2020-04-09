Новое досмотровое оборудование появилось в аэропорту Сочи

9 Апр 2020 2020-04-09T15:07:15+03:00

Необходимость в ручном досмотре багажа теперь отпала

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Современная аппаратура на линиях входного и предполётного контроля , а также на линии досмотра бортового питания теперь совершает полную проверку сумок и чемоданов без необходимости ручной работы контролеров.

Пассажиры теперь самостоятельно кладут на ленту свои вещи, при этом аппараты моделей Nuctech CX8065TI и Nuctech CX130130D автоматически совершают полную проверку на наличие запрещенных предметов и веществ.

Новый комлекс позволяет досматривать большие предметы, например, коробки с внушительным количеством вложенных материалов, сразу в двух проекциях, не распаковывая их.

-Это помогает значительно сэкономить время при подготовке к полёту,- говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Сочи имени В.И. Севастьянова.

Как ранее сообщала "КП"-Кубань", аэропорт Сочи сменил логотип на "карантинный" вариант.

ИСТОЧНИК KP.RU