2020-04-09T15:41:07+03:00
Общество

Кубанские депутаты утвердили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет

Сегодня спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел внеочередную 36-ю сессию Законодательного Собрания Краснодарского края
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба ЗСК.Фото: пресс-служба ЗСК.
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В работе приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и прокурор региона Сергей Табельский.Первым вопросом повестки депутаты рассмотрели закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николая Петропавловского, законопроект был внесен в качестве законодательной инициативы губернатора края, а разработан в рамках выполнения Указа Президента РФ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми.

Законом предусматривается в текущем году ежемесячная выплата на каждого ребенка в размере 5319 рублей 50 копеек. Она будет предоставляться на основании заявления одного из родителей без предоставления документов в случае обращения на официальном портале государственных услуг, либо с предоставлением только документа, удостоверяющего личность, при личной явке в управления социальной защиты населения или многофункциональные центры.

Денежную выплату предлагается предоставлять семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Краснодарском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Приказом регионального министерства труда и социального развития в крае за II квартал 2019 года прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 11107 рублей.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет ежемесячная выплата назначается на каждого ребенка.

Средства запланированы на предоставление такой помощи более 69 000 семей. Их общий объем на 2020 год на данный момент составляет более 4 млрд 854 млн рублей. Накануне сессии депутаты также согласовали соответствующие изменения в региональную государственную программу «Социальная поддержка граждан».

В ходе обсуждения депутат Павел Соколенко предложил расширить категории граждан, которые могли бы получить помощь от государства в сложное время. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что этот вопрос находится на контроле руководства страны и края, а также дал поручение профильному комитету совместно с министерством труда и соцразвития отработать все дополнительные меры социальной поддержки населения, которые были озвучены Президентом на видеоконференции с главами регионов восьмого апреля, а затем будут оформлены в соответствующие правовые акты. Он также отметил, что сегодня принят важнейший закон, обеспечивающий государственную помощь семьям с детьми.

«Он разработан во исполнение указания Президента, предложившего во время своего видеообращения начать выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше – уже с июня этого года. Высокая социальная значимость этого вопроса требует оперативности, чем и обусловлено проведение внеочередной сессии. Чтобы уже в начале лета семьи с детьми могли получить необходимую им реальную помощь, сегодня мы принимаем закон, который обеспечит механизм реализации этой меры поддержки. У нас есть время, чтобы затем внести все необходимые корректировки», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Губернатор напомнил, что Президент поставил задачу ускорить выплату на детей от трех до семи лет.

«Сегодня мы приняли решение о выплате, и закон края на 100% поддержан. Хочу поблагодарить вас за это. Потому что люди ждут эти выплаты, и мы начнем осуществлять их раньше. Это более 5 тыс. рублей в месяц, сразу за полгода – это около 30 тыс. рублей. Это очень нужная финансовая поддержка для этих семей. Новая мера поддержки охватит более 100 тыс. детей, выплаты получит около 70 тыс. семей», – сказал Вениамин Кондратьев.

По результатам голосования закон был принят единогласно и тут же подписан спикером ЗСК и губернатором края, чтобы его опубликовали уже сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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