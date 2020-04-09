Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020: 1459 человек заболело за сутки
За минувшие сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 1459 новых пациентов из 50 регионов страны. Таким образом, общее число зараженных с начала эпидемии составило 10 131 случай коронавируса человек. Все они проживают в 80 регионах РФ.
Москва по-прежнему лидирует в этом антирейтинге. За сутки в столице выявлено 857 зараженных и 199 человек - в Подмосковье. Количество инфицированных в Санкт-Петербурге увеличилось еще на 44 человека, по области диагноз подтвердился у 18. Третьим регионом по количеству заболевших за сутки стала Республика Коми - 31 пациент, сообщает kp.ru.
- Умерли за все время 76 человек, выздоровели 698 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.
Напомним, в Краснодарском крае статистика заболевших коронавирусом сегодня, 9 апреля, пополнилась еще 20 случаями заражения и выросла тем самым до 105. Более того, в оперативном штабе на Кубани сообщили о двух умерших от инфекции женщинах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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