2020-04-09T15:44:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020: 1459 человек заболело за сутки

Число заболевших превысило 10 тысяч. Оперштаб опубликовал данные о числе новых случаев заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
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Число заболевших на Кубани выросло до 105 человекЧисло заболевших на Кубани выросло до 105 человек
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За минувшие сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 1459 новых пациентов из 50 регионов страны. Таким образом, общее число зараженных с начала эпидемии составило 10 131 случай коронавируса человек. Все они проживают в 80 регионах РФ.

Москва по-прежнему лидирует в этом антирейтинге. За сутки в столице выявлено 857 зараженных и 199 человек - в Подмосковье. Количество инфицированных в Санкт-Петербурге увеличилось еще на 44 человека, по области диагноз подтвердился у 18. Третьим регионом по количеству заболевших за сутки стала Республика Коми - 31 пациент, сообщает kp.ru.

- Умерли за все время 76 человек, выздоровели 698 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Напомним, в Краснодарском крае статистика заболевших коронавирусом сегодня, 9 апреля, пополнилась еще 20 случаями заражения и выросла тем самым до 105. Более того, в оперативном штабе на Кубани сообщили о двух умерших от инфекции женщинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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