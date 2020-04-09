Игорь Николаев показал фото из спецбольницы в Коммунарке

9 Апр 2020 2020-04-09T16:09:37+03:00

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Певец на днях, 6 апреля, Игорь Николаев выписался из спецбольницы на Коммунарке после полутора недель лечения от коронавируса. Перед тем как выпустить артиста из стен лечебницы, ему сделали два теста на наличие вируса. Оба они были отрицательными.

После выписки Игорь Николаев опубликовал свое фото из клиники в Инстаграм и подписался под ним благодарностями врачам, назвав всех поименно.

- Я дома. Пневмония отступила, - цитирует Николаева kp.ru.

Напомним, на больничную койку артист попал после совместного вечера с Львом Лещенко, у которого позже был выявлен коронавирус.

Напомним, в Краснодарском крае число заболевших коронавирусом за сутки выросло до 105 человек. В оперативном штабе сообщается также о трех умерших от последствий инфекции. Первый погибший - 45-летний пациент Лабинской ЦРБ, двое других - женщины из Краснодара и Новороссийска. У все болезнь протекала в тяжелой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU