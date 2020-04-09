2020-04-09T17:13:04+03:00
Общество

В Сочи началось строительство школы на Мамайке

Завершить работы планируется в 2022 году
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы мэрии СочиФото пресс-службы мэрии Сочи
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Школа на 800 мест в микрорайоне Мамайка будет построена в рамках нацпроекта «Образование». Окончание работ запланировано на 2022 год. Это один из наиболее долгожданных социальных объектов города.

Дети из микрорайона с 40-тысячным населением вынуждены долгими годами ездить на занятия за 10 километров.

Уже началась расчистка стройплощадки на улице Ландышевой, после демонтажа старых конструкций начнётся заливка бетонного основания. После посещения стройплощадки мэр Сочи провел рабочее совещание, на котором подчеркнул важность объекта.

- Мы должны планомерно продолжать эту работу, и параллельно искать дополнительные возможности для строительства новых школ и детских садов. Это могут быть и гранты, и национальные проекты, и региональные программы, - подчеркнул глава курорта Алексей Копайгородский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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