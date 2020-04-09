2020-04-09T17:34:23+03:00
Общество

Энергетики завершили ремонт новороссийской ЛЭП

Высоковольтная линия питает 15 соцобъектов города
Иван Егоров
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Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
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Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») продолжают масштабные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Так, энергетики провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи классом напряжения 110 кВ «Кирилловская – Пенайская – Гайдук тяговая» в пригороде Новороссийска.

Транзитная ЛЭП обеспечивает электроэнергией 15 социальных объектов, шесть градообразующий предприятий, а также более 20 тысяч жителей города Новороссийска.

Для проведения ремонтных работ было выделено более 2,8 млн рублей.

В ходе ремонтных работ энергетики заменили более 1,7 тысяч дефектных изоляторов и 146 комплектов линейно-сцепной арматуры.

- Капитальный ремонт ЛЭП позволит повысить срок эксплуатации существующей схемы электроснабжения, снизить вероятность возникновения технологических нарушений, а значит – обеспечить высокую надежность электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок – в том числе, в осенне-зимний период, – сообщил начальник службы линий Юго-Западного филиала Григорий Читая.

В зоне ответственности Юго-Западного филиала «Россети Кубань» находится пять муниципальных образований – Абинский и Крымский районы, а также прибрежные города – Анапа, Геленджик, Новороссийск. Главной задачей энергетиков является бесперебойная подача электроснабжения, максимальная доступность и удобство оказания услуг по транспорту электроэнергии. Работа их осложняется сложными климатическими условиями, осложненными серьезными ветровыми нагрузками и нередкими случаями образования гололедных отложений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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