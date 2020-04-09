Энергетики завершили ремонт новороссийской ЛЭП
Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») продолжают масштабные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Так, энергетики провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи классом напряжения 110 кВ «Кирилловская – Пенайская – Гайдук тяговая» в пригороде Новороссийска.
Транзитная ЛЭП обеспечивает электроэнергией 15 социальных объектов, шесть градообразующий предприятий, а также более 20 тысяч жителей города Новороссийска.
Для проведения ремонтных работ было выделено более 2,8 млн рублей.
В ходе ремонтных работ энергетики заменили более 1,7 тысяч дефектных изоляторов и 146 комплектов линейно-сцепной арматуры.
- Капитальный ремонт ЛЭП позволит повысить срок эксплуатации существующей схемы электроснабжения, снизить вероятность возникновения технологических нарушений, а значит – обеспечить высокую надежность электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок – в том числе, в осенне-зимний период, – сообщил начальник службы линий Юго-Западного филиала Григорий Читая.
В зоне ответственности Юго-Западного филиала «Россети Кубань» находится пять муниципальных образований – Абинский и Крымский районы, а также прибрежные города – Анапа, Геленджик, Новороссийск. Главной задачей энергетиков является бесперебойная подача электроснабжения, максимальная доступность и удобство оказания услуг по транспорту электроэнергии. Работа их осложняется сложными климатическими условиями, осложненными серьезными ветровыми нагрузками и нередкими случаями образования гололедных отложений.
ИСТОЧНИК KP.RU