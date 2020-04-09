2020-04-09T20:09:32+03:00
Дом. Семья

Истощенную львицу из Сочи, питомицу уличных фотографов, выкупили зоозащитники

Вместо трат на корма животным, 60 тысяч рублей отдали за изможденную циркачку
Ева МУР@kp_kuban
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Киара по меркам животного мира - калека. Фото: vk.com/veles_spbКиара по меркам животного мира - калека. Фото: vk.com/veles_spb
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Сочинская Киара была на курорте лишь проездом. Пару сезонов помогла заработать уличным фотографам, а потом перепродали цирку шапито. Недавно стало известно, что представления прекращены из-за угрозы распространения коронавируса. На два месяца цирк в Мурманске, где должна была выступать Киара закрылся.

- Хозяева животных решили продать их, потому что не было возможности кормить. Киара весит всего 22,5 килограмма. Это ниже нормы в полтора раза, - сообщает сайт "Южные дела".

В итоге львицу выкупил питерский центр помощи животным "Велес". Но отдал за нее последние деньги. 60 тысяч рублей были резервом для покупки кормов животным. Теперь зоозащитники не отказываются от любой помощи. Скорее всего, говорят в центре, Киара останется там до конца своих дней. Из-за прежних хозяев, которые довели львицу до истощения, по меркам животного мира она - калека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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