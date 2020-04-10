Казаки каждый день навещают пожилых людей в пригороде Краснодара
С первого дня введения карантина казаки Екатеринодарского районного казачьего общества участвуют в патрулировании улиц. Также они помогают пожилым местным жителям. Казаки покупают для них продукты первой необходимости.
- В течение этой недели жителям краевого центра и пригородных поселков передали несколько десятков наборов. Пожилые люди получают продукты по всем санитарным рекомендациям. Казаки навещают пенсионеров в масках и перчатках, также они проходят обязательный контроль состояния здоровья, - сообщили в администрации Краснодара.
- Мы стараемся оказать помощь всем пожилым людям, которые обращаются к нам - передаем бесплатно продуктовые наборы. Также по просьбам горожан готовы купить необходимые лекарства в аптеках или другие товары, - рассказал атаман Екатеринодарского районного казачьего общества, заместитель главы города Алексей Горбенко.
Напомним, горячие обеды медикам-инфекционистам доставили из мэрии Краснодара. 75 человек работают сейчас на передовой в кубанской столице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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