2020-04-10T08:47:51+03:00
Общество

В Краснодаре подача заявлений на прием в детсады начнется на месяц позже

Теперь заявления будут принимать с 15 мая
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре подача заявлений на прием в детсады начнется на месяц позжеВ Краснодаре подача заявлений на прием в детсады начнется на месяц позже
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В краевой столице подача заявлений на прием в детские сады начнется немного позже. Сроки в этом году перенесли из-за карантина.

- Заявления от родителей и законных представителей на получение места для ребенка будут принимать с 15 мая, а не с 15 апреля, как было ранее. Это постановление подписал глава города Евгений Первышов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Просим родителей не волноваться - все заявки будут обязательно отработаны, все места распределят в обычном режиме. О дате возобновления работы детских садов обязательно сообщим заранее, - сказала заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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