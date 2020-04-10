2020-04-10T08:20:45+03:00
Происшествия

На Кубани прокуратура проверила условия содержания животных в цирке-шапито

Было выявлено множество нарушений
Александра ПОДУШКО
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На Кубани прокуратура проверила условия содержания животных в цирке-шапитоНа Кубани прокуратура проверила условия содержания животных в цирке-шапитоФото: Алексей СТЕФАНОВ
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В Тихорецке местный житель обратился с заявлением в прокуратуру. Он просил проверить условия содержания животных в цирке-шапито «Аллегро». Сотрудники ведомства приступили к работе.

Было установлено, что содержащиеся в цирке животные не идентифицированы, не привиты. Отсутствует журнал наблюдений за ними, используемые корма не сертифицированы, нет плана уборки помещений, не проводится дезинфекция кормушек и поилок. Также работниками не организовано оказание плановой и экстренной ветеринарной помощи.

- Сами животные находятся в металлических клетках, которые содержатся в выделенной части рефрижераторного прицепа, используемого для их перевозки. Пол металлический, нет настила из бакелитовой фанеры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным фактам прокуратура направила в суд исковое заявление об устранения нарушений. Требования были удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Напомним, истощенную львицу из Сочи, питомицу уличных фотографов, выкупили зоозащитники. Вместо трат на корма животным, 60 тысяч рублей отдали за изможденную циркачку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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