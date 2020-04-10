2020-04-10T08:36:18+03:00
Общество

В Краснодарском крае для бизнесменов, пострадавших от коронавируса, продлили сроки уплаты налогов

Постановление подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Документ был принят в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в крае. Постановление главы Кубани Вениамина Кондратьева предусматривает продление для бизнеса в 2020 году сроков уплаты региональных, местных налогов, а также предусмотренных специальными режимами.

Меры поддержки получат организации и индивидуальные предприниматели, чей вид деятельности включен в перечень 26 наиболее пострадавших из-за введения карантина в регионе.

-Также сроки продлеваются и для крупного бизнеса в шести видах деятельности. Среди них регулярные перевозки пассажиров, кинотеатры, санаторно-курортные организации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Эти же меры затронули и субъекты МСП 20 видов деятельности. В их числе розничные магазины, медорганизации, производители мебели и одежды, деревообрабатывающие производства, СТО.

Поддержка предусмотрена и для собственников ТРЦ, рынков, ярмарок и выставочных павильонов. При этом они должны предоставить отсрочку по уплате арендной платы по своим договорам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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