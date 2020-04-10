В Краснодаре отделения Почты России ввели больше дистанционных услуг

10 Апр 2020 2020-04-10T09:16:52+03:00

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Во время нерабочих дней отделения Почты России открыты для посетителей, но их график немного скорректирован.

- Изменения не коснутся 4 дежурных почтовых отделений: по Рашпилевской, 60; Уральской, 168; Чекистов, 7/1 и Ставропольской, 199. Такой же режим работы останется у сельских организаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Остальные отделения Краснодара открыты пять дней в неделю – с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 либо с 08:00 до 18:00.

Но на сайте компании и в мобильном приложении можно: заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами, оплачивать коммунальные услуги.

Все пенсии, пособия и социальные выплаты почтальоны доставят на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU