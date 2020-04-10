2020-04-10T09:49:56+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае военнослужащий до смерти забил знакомого

За это он проведет 5 лет в колонии строгого режима
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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Инцидент произошел 17 ноября 2019 года в Абинске. Военнослужащий находился дома, где выпивал в кругу своих знакомых. В какой-то момент один из гостей поссорился со своей девушкой и ударил ее, это не понравилось хозяину жилища. Между мужчинами началась драка. Военнослужащий сильно избил гостя.

От полученных травм, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, потерпевший скончался.

Злоумышленника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Доказательства по делу были собраны военным следственным отделом СК РФ по Новороссийскому гарнизону.

- По решению суда мужчина проведет 5 лет в колонии строгого режима, -сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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