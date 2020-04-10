2020-04-10T09:58:09+03:00
Общество

Видеосервис Wink «Ростелекома» появился на 250 тысячах устройств жителей Кубани и Адыгеи

Жители Кубани и Адыгеи установили приложение Wink от «Ростелекома» более чем на 250 тысяч устройств
Иван Егоров
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Фото: ПАО «Ростелеком».Фото: ПАО «Ростелеком».
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В компании отмечают, что в текущем году количество инсталляций увеличилось вдвое. Особенно сильно выросла популярность Wink за последние две недели, после введения режима самоизоляции. Смотреть видеоконтент популярного сервиса пользователи обоих регионов предпочитают на смартфонах с системой Android – именно эти устройства лидируют по числу скачиваний приложения, на втором месте смарт-телевизоры Samsung.

- Сейчас большинство клиентов находятся дома, поэтому спрос на развлекательный и образовательный видеоконтент повышается. Мы пошли навстречу нашим пользователям и сделали бесплатным доступ к большой коллекции отечественного и зарубежного кино, популярным сериалам, детским развлекательным и образовательным каналам – всего более 5 тысяч наименований, – отметила Ирина Господенко, заместитель директора по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Wink — это видеосервис «Ростелекома» с фильмами, сериалами, телеканалами, спортивными трансляциями и детскими передачами, насчитывающий свыше 260 телеканалов. Сервис работает на любых устройствах, имеющих выход в интернет. ТВ-контент рассчитан для просмотра на телевизоре, компьютере, смартфоне или планшете – одновременно под одним аккаунтом можно подключать до пяти устройств. Для абонентов сотовой связи «Ростелекома» трафик Wink неограничен.

Сегодня «Ростелеком» гибко подходит к потребностям клиентов и предлагает попробовать новый тарифный план «Трансформер», который обеспечивает доступ к каталогу ТВ-каналов, собранных в тематические пакеты. В рамках акции компания предлагает в течение трех месяцев бесплатно смотреть весь контент сервиса, а затем, когда абонент определится со своими предпочтениями, выбрать базовый набор каналов и дополнительные, которые можно менять каждый месяц и, таким образом, формировать контент по своему вкусу.

«Это по-настоящему удобно, когда ты сам выбираешь, что и, главное, где тебе смотреть: начинаешь на планшете в кухне за обедом, а продолжаешь просмотр с того же места на телевизоре в гостиной. Я уже сформировал для себя подборку спортивных каналов и два канала с сериалами, так что будет, чем заполнить досуг на карантине», – поделился Вадим Колесниченко, пользователь Wink из Краснодара.

Узнать более подробную информацию о возможностях видеосервиса Wink можно на сайте wink.rt.ru или по телефону 8 800 100 0 800.

ИСТОЧНИК KP.RU

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