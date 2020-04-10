На Кубани на несколько дней закроют железнодорожный переезд
В Краснодарском крае в станице Старонижестеблиевской 12-13 апреля будет закрыт железнодорожный переезд.
Здесь проведут плановые ремонтные работы. Поэтому движение через железнодорожный переезд в станице Старонижестеблиевской будет закрыто 12 апреля с 9:00 до 17:00 и 13 апреля с 8:30 до 17:30.
- Водителей просят быть внимательными. И учесть эту информацию при планировании поездок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СК ЖД.
Напомним, школа на 800 мест в микрорайоне Мамайка в Сочи будет построена в рамках нацпроекта «Образование». Окончание работ запланировано на 2022 год. Это один из наиболее долгожданных социальных объектов города.
ИСТОЧНИК KP.RU