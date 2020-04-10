Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 10 апреля 2020 года: COVID-19 обнаружили еще у 7 человек

10 Апр 2020 2020-04-10T11:03:39+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Адыгее на 10 апреля 2020 года

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«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Адыгее. По последним данным на 10 апреля 2020 года, в республике зарегистрировано 7 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

- Всего в России заболевание обнаружили у 1786 человек в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. Впервые диагноз поставили в Республике Тыва. За сутки по России полностью выздоровели 97 человек, - сообщили в Оперативном штабе.

Ранее коронавирус в Адыгее выявили у 20 граждан. В Тахтамукайской районной больнице организовали 17 санитарно-эпидемиологических бригад. Осмотрели 537 человек, прибывших из-за границы. Все врачи прошли инструктаж по работе с пациентами с коронавирусом.

Напомним, 6 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о первом выздоровевшем. А 7 апреля домой поехали еще 5 человек.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в республике заболел врач. Он поступил в больницу с диагнозом двусторонняя внебольничная пневмония. Результаты исследования подтвердили, что это коронавирусная инфекция. Он находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU