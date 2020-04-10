В Красноармейском районе женщина пойдет под суд за убийство сожителя
Мужчина и женщина проживали в одном из домов на улице Набережной в хуторе Трудобеликовском. Между ними часто происходили конфликты.
Так, в один день, а точнее 8 апреля ссора закончилась страшной трагедией. Все началось с алкоголя. Вскоре произошла и ссора, во время которой обвиняемая ударила ножом в область грудной клетки сожителя.
Когда женщина осознала, что произошло, она позвонила своей родственнице и попросила вызвать скорую. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего.
- На 44-летнюю местную жительницу завели уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU