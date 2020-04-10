2020-04-10T11:00:25+03:00
Происшествия

В Красноармейском районе женщина пойдет под суд за убийство сожителя

Между ними часто происходили ссоры
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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Мужчина и женщина проживали в одном из домов на улице Набережной в хуторе Трудобеликовском. Между ними часто происходили конфликты.

Так, в один день, а точнее 8 апреля ссора закончилась страшной трагедией. Все началось с алкоголя. Вскоре произошла и ссора, во время которой обвиняемая ударила ножом в область грудной клетки сожителя.

Когда женщина осознала, что произошло, она позвонила своей родственнице и попросила вызвать скорую. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего.

- На 44-летнюю местную жительницу завели уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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