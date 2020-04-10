10 Апр 2020 2020-04-10T11:04:00+03:00

Число выздоровевших от коронавируса в Краснодарском крае на 10 апреля 2020 года составило 25 человек.

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Краснодарском крае на 10 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Краснодарском крае на 10 апреля 2020 года составило 25 человек. Все они выписаны из больниц и сейчас находятся дома.

А тем временем у 20 человек на Кубани подтвердился коронавирус. Четверо заболевших вернулись из Арабских Эмиратов, Турции и Германии, остальные контактные по ранее зараженным.

- Восемь случаев COVID-19 зафиксировано в Туапсе, пять – в Геленджике, - уточняют «КП» - Кубань» в Оперативном штабе Краснодарского края. - Три человека заболели в Сочи, два – в Кореновске, по одному в Краснодаре и Успенском районе.

По данным Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, среди заболевших трое детей пяти, 16 и 17 лет. Самому старшему пациенту - 73 года.

В соответствии с инкубационным периодом, сейчас подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран больше 14 дней назад, - уточняют в Оперативном штабе Краснодарского края. - Из 125 пациентов пятеро находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В регионе проведено 18878 лабораторных исследований на COVID-19. С подозрением на коронавирус выявили 788 человек, в том числе 128 детей. Кроме того, известно, что в стационарах находятся 270, из них 64 ребенка детей. Дома лечатся 7547 жителей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в обсерваторах размещен 151 гражданин – 41 в Краснодаре и 110 в Сочи. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU