2020-04-10T11:25:26+03:00
Общество

В Сочи задержан автобус с контрабандными сигаретами

Стоимость партии табачной продукции превысила 1,8 млн рублей
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы Сочинской таможниФото пресс-службы Сочинской таможни
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В Сочи задержали автобус с тайниками, в котором находилось более 1700 блоков контрабандных сигарет. Транспортное средство было остановлено на российско-абхазской границе.

- В ходе досмотра в нижней части автобуса был обнаружен тайник под видом бензобака из металла. В нем контрабандисты спрятали 9 картонных коробок с 450 блоками сигарет, 360 блоков находились россыпью, - сообщила главный государственный таможеный инспектор по связям с общественностью Марина Жупанова.

По ее словам, еще один тайник был оборудован у ступенек второй двери автобуса,под сидениями. В нем нарушители пытались провезти еще 899 блоков сигарет. Пачки были подписаны: «Американская смесь табака. Не для продажи в РФ». Акцизные марки на продукции отсутствовали.

Эксперты определили, что общая стоимость сигарет около 1 млн 823 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 200.2 УК РФ «Контрабанда табачных изделий в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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