2020-04-10T11:25:46+03:00
Происшествия

На Кубани предприятие без лицензии занималось добычей песчано-гравийной смеси

Ущерб составил почти 3 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани предприятие без лицензии занималось добычей песчано-гравийной смесиНа Кубани предприятие без лицензии занималось добычей песчано-гравийной смеси
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Белореченская межрайонная прокуратура провела проверку деятельности ООО «Инертный завод». Выяснилось, что должностные лица предприятия без лицензии на право пользования недрами занимались добычей инертных материалов в границах участка местного значения.

- Работники организации своими незаконными действиями причинили значительный ущерб РФ на общую сумму 2,8 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту межрайонным прокурором материалы проверки были направлены в следственный орган. Территориальный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело по ст. 255 УК РФ (нарушение правил охраны и использования недр).

Напомним, в Усть-Лабинске территорию с захоронением участников ВОВ передали в аренду частному лицу. Нарушение обнаружили в ходе прокурорской проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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