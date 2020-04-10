10 Апр 2020 2020-04-10T11:25:46+03:00

На Кубани предприятие без лицензии занималось добычей песчано-гравийной смеси

Изменить размер текста: A A

Белореченская межрайонная прокуратура провела проверку деятельности ООО «Инертный завод». Выяснилось, что должностные лица предприятия без лицензии на право пользования недрами занимались добычей инертных материалов в границах участка местного значения.

- Работники организации своими незаконными действиями причинили значительный ущерб РФ на общую сумму 2,8 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту межрайонным прокурором материалы проверки были направлены в следственный орган. Территориальный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело по ст. 255 УК РФ (нарушение правил охраны и использования недр).

Напомним, в Усть-Лабинске территорию с захоронением участников ВОВ передали в аренду частному лицу. Нарушение обнаружили в ходе прокурорской проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU