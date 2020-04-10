В Туапсе 19-летний парень угнал мопед

10 Апр 2020 2020-04-10T11:37:47+03:00

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Житель Туапсе припарковал свой мопед около автобусной остановки. Закончив все дела, он вернулся к месту, где оставил свой транспорт, но его там уже не было. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Мужчина написал заявление в полицию.

- Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, составили ориентировки на розыск подозреваемого. Вскоре задержали 19-летнего ранее судимого местного жителя. У него дома нашли похищенный мопед, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На парня завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). В тюрьме он может провести около пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU