В Сочи осталось менее 3 тысяч туристов
По данным властей курорта, в гостиницах и санаториях Сочи осталось менее 2800 туристов.
Эти люди заселились еще до того, как главой региона было принято решение о запрете.
- Как только последние гости выедут, гостиницы и отели будут закрыты до 1 июня – даты снятия ограничительных мер,- говорится в сообщении пресс-службы мэрии Сочи.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в городе продолжают действовать жесткие ограничения по перемещению людей и транспорта.
За соблюдением карантинного режима следят мобильные отряды самоконтроля. Их на улицах города уже около сотни.
ИСТОЧНИК KP.RU