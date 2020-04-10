В Сочи осталось менее 3 тысяч туристов

10 Апр 2020 2020-04-10T11:47:31+03:00

Они заселились в отели и санатории еще до принятия карантинных мер

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По данным властей курорта, в гостиницах и санаториях Сочи осталось менее 2800 туристов.

Эти люди заселились еще до того, как главой региона было принято решение о запрете.

- Как только последние гости выедут, гостиницы и отели будут закрыты до 1 июня – даты снятия ограничительных мер,- говорится в сообщении пресс-службы мэрии Сочи.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в городе продолжают действовать жесткие ограничения по перемещению людей и транспорта.

За соблюдением карантинного режима следят мобильные отряды самоконтроля. Их на улицах города уже около сотни.

ИСТОЧНИК KP.RU