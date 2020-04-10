В Сочи меняется схема движения ряда городских автобусных маршрутов

10 Апр 2020 2020-04-10T12:58:37+03:00

Это связано с работами на привокзальной площади

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С 11 апреля в Сочи изменится схема посадки и высадки пассажиров на ряде маршрутов городских автобусов Такая мера принята в связи с реконструкцией на привокзальной площади третьего досмотрового павильона.

При этом на маршрутах № 1, 3, 4, 7, 43, 86, 87, 95, 101, 102, 104 и 114 посадка и высадка пассажиров с остановочного пункта «Ж/д вокзал Сочи» теперь переносится на «Автовокзал».

- Маршруты №19, 36, 37, 41, 46, 83, 92 и 98 проводят посадку и высадку на остановке «Улица Роз»,-говорится в сообщении департамента транспорта мэрии Сочи.

Кроме того, конечная остановка автобуса № 13 будет находиться на Южной площади автовокзала.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань»,в Сочи приступили к реконструкции привокзальной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU