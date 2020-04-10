2020-04-10T12:22:21+03:00
Происшествия

Полицейские Кубани задержали в Москве мужчину, находящегося в федеральном розыске

Он совершил мошенничество в сфере кредитования
Александра ПОДУШКО
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Полицейские Кубани задержали в Москве мужчину, находящегося в федеральном розыскеПолицейские Кубани задержали в Москве мужчину, находящегося в федеральном розыскеФото: Архив "КП"
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Сотрудники уголовного розыска по Абинскому району получили информацию о том, что на территории городского округа Химки Московской области скрывается 36-летний местный житель. Мужчину разыскивали за мошенничество в сфере кредитования.

При проверке сведения подтвердились. Полицейские края, находясь в служебной командировке, задержали злоумышленника.

- В настоящее время мужчина передан инициатору розыска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Туапсе 19-летний парень угнал мопед. Злоумышленника вычислили по записям с уличных видеокамер.В тюрьме он может провести около пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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