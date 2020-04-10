2020-04-10T12:37:59+03:00
Происшествия

На Кубани задержали мошенника, который «продавал» в Сети детали на автомобиль

Ему удалось обмануть местного жителя на 20 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани задержали мошенника, который «продавал» в Сети детали на автомобильНа Кубани задержали мошенника, который «продавал» в Сети детали на автомобильФото: Архив "КП"
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Мужчина, проживающий в Усть-Лабинском районе, нашел в Интернете объявление о продаже деталей на автомобиль. Он позвонил по указанному номеру телефона, договорился с продавцом о покупке и перевел на банковский счет 20 тысяч рублей. Но собеседник вскоре перестал выходить на связь. Местный житель написал заявление в полицию.

- Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний местный житель. Его задержали. Деньги, полученные от заявителя, он уже потратил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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