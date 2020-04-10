В Краснодаре краевой колл-центр ежедневно принимает 3,5 тысячи звонков
Глава Краснодара Евгений Первышов посетил «горячую линию» краевого оперативного штаба по коронавирусу. Он пообщался с операторами и лично ответил на несколько звонков.
- О работе центра сообщил его руководитель - заместитель руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Шевченко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Звонки принимают 25 операторов, общение длится от 3 до 15 минут. Продолжается работа и ночью. Она идет дистанционно. В среднем краевой колл-центр ежедневно принимает около 3,5 тысячи звонков. Все записи телефонных разговоров поступают в аналитический центр.
Во время посещения колл-центра Евгений Первышов лично ответил на вопросы нескольких горожан по «горячей линии».
В единую круглосуточную «горячую линию» оперативного штаба Краснодарского края по коронавирусу можно позвонить по телефону: 8(800)707-07-11. По вопросам получения пропусков на автомобили обращаться в департамент транспорта и дорожного хозяйства (в рабочее время с 9.00 до 18.00): 8 (861) 218-99-30, 8 (861) 218-99-18.
ИСТОЧНИК KP.RU