2020-04-10T13:16:24+03:00
Общество

В Краснодаре краевой колл-центр ежедневно принимает 3,5 тысячи звонков

Здесь круглосуточно работают 25 операторов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Глава Краснодара Евгений Первышов посетил «горячую линию» краевого оперативного штаба по коронавирусу. Он пообщался с операторами и лично ответил на несколько звонков.

- О работе центра сообщил его руководитель - заместитель руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Шевченко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Звонки принимают 25 операторов, общение длится от 3 до 15 минут. Продолжается работа и ночью. Она идет дистанционно. В среднем краевой колл-центр ежедневно принимает около 3,5 тысячи звонков. Все записи телефонных разговоров поступают в аналитический центр.

Во время посещения колл-центра Евгений Первышов лично ответил на вопросы нескольких горожан по «горячей линии».

В единую круглосуточную «горячую линию» оперативного штаба Краснодарского края по коронавирусу можно позвонить по телефону: 8(800)707-07-11. По вопросам получения пропусков на автомобили обращаться в департамент транспорта и дорожного хозяйства (в рабочее время с 9.00 до 18.00): 8 (861) 218-99-30, 8 (861) 218-99-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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