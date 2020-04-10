В Сочи усилили санитарную обработку в магазинах
В гипермаркетах Сочи усилены меры дезинфекции. Мэрия курорта рекомендовала всем магазинам увеличить частоту санобработок.
- В супермаркетах каждый час должны дезинфицировать всё, к чему притрагиваются посетители. Например, ручки тележек, - цитирует начальника управления потребительского рынка и услуг Сочи Андрея Никончука пресс-служба администрации.
У касс установили прозрачные защитные экраны и нанесли разметку, регулирующую расстояние между покупателями.
Как сообщалось ранее, жителям Сочи рекомендовано оплачивать счета за коммунальные услуги дистанционно.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»