В Сочи усилили санитарную обработку в магазинах

10 Апр 2020 2020-04-10T13:35:24+03:00

На курорте усилили санитарную обработку в магазинах Фото: Юлия БАРАНОВА

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В гипермаркетах Сочи усилены меры дезинфекции. Мэрия курорта рекомендовала всем магазинам увеличить частоту санобработок.

- В супермаркетах каждый час должны дезинфицировать всё, к чему притрагиваются посетители. Например, ручки тележек, - цитирует начальника управления потребительского рынка и услуг Сочи Андрея Никончука пресс-служба администрации.

У касс установили прозрачные защитные экраны и нанесли разметку, регулирующую расстояние между покупателями.

Как сообщалось ранее, жителям Сочи рекомендовано оплачивать счета за коммунальные услуги дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU