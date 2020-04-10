Пассажиров, прилетающих в Анапу из Москвы и Петербурга, отправляют на самоизоляцию

10 Апр 2020 2020-04-10T13:35:54+03:00

Еще в самолете проводится процедура термометрии всех граждан

Изменить размер текста: A A

Самолеты, которые прибывают из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт Анапы, ежедневно встречают специалисты Роспотребнадзора и администрации города-курорта.

Еще на борту проводится процедура термометрии всех пассажиров. Им раздают анкеты, чтобы они сообщили свои данные, цель приезда, место проживания, контактный телефон.

- Далее местные жители должны уйти на самоизоляцию в домашних условиях, а граждане, проживающие в других регионах – по месту пребывания или в условиях обсерватора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Проверить граждан могут в любой момент. Если их не будет по указанному ими адресу, то им грозят меры административной ответственности.

Так, в течение дня 9 апреля аэропорт Краснодара принял три рейса – два из Москвы, один из Санкт-Петербурга. В обсерватор краевой столицы отправили троих граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU