Мэр Сочи пообщался с горожанами по видеосвязи

10 Апр 2020 2020-04-10T13:56:04+03:00

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Из-за введённого в Сочи карантина личные приёмы граждан главой города временно заменены на дистанционные.

По видеосвязи к Алексею Копайгородскому , а также его заместителям обратились жители всех районов курорта.

Вопросы горожан касались ремонта в детсадах, реконструкции дорог в центре города, а также газификации сел и строительства ливневых систем.

По всем поступившим вопросам сочинцы получили ответы прямо в режиме онлайн,а мэр дал дополнительные поручения своим заместителям и начальникам департаментов.

- Приятно, что сочинцы проявляют сознательность, остаются дома, но при этом сохраняют активную гражданскую позицию. Ни один вопрос мы не оставим без внимания, - приводит пресс-служба мэрии слова Алексея Копайгородского.

ИСТОЧНИК KP.RU