Мэр Сочи пообщался с горожанами по видеосвязи
Из-за введённого в Сочи карантина личные приёмы граждан главой города временно заменены на дистанционные.
По видеосвязи к Алексею Копайгородскому , а также его заместителям обратились жители всех районов курорта.
Вопросы горожан касались ремонта в детсадах, реконструкции дорог в центре города, а также газификации сел и строительства ливневых систем.
По всем поступившим вопросам сочинцы получили ответы прямо в режиме онлайн,а мэр дал дополнительные поручения своим заместителям и начальникам департаментов.
- Приятно, что сочинцы проявляют сознательность, остаются дома, но при этом сохраняют активную гражданскую позицию. Ни один вопрос мы не оставим без внимания, - приводит пресс-служба мэрии слова Алексея Копайгородского.
ИСТОЧНИК KP.RU