2020-04-10T13:58:50+03:00
Общество

На Кубани усилили антитеррористическую защищенность опасных производственных предприятий

Это сделали из-за распространения коронавируса
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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Администрацией Краснодарского края совместно с Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора сформирован список опасных объектов с непрерывным циклом производства. Они продолжают работать в период введения ограничительных мер на территории региона.

Под эгидой Антитеррористической комиссии, во взаимодействии с краевым управлением ФСБ, органами исполнительной власти края организован мониторинг исполнения предпринятых мер.

Был усилен контроль за функционированием технических служб, следят также за соблюдением установленных требований при эксплуатации опасных производственных объектов. Внимание персонала акцентировали на готовность к локализации и ликвидации последствий аварий.

Такие меры позволят в кратчайшие сроки восстановить работу предприятий с непрерывным производственным циклом в повседневном режиме в случае отмены ограничительных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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